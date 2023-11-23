NY Post: в Нью-Йорке из-за антипалестинских высказываний задержали экс-советника Обамы

На бывшего сотрудника американской администрации планируют подать в суд за преследование и разжигание ненависти

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка задержала бывшего и. о. директора по делам Южной Азии в Совете национальной безопасности Белого дома при администрации 44-го президента США Барака Обамы Стюарта Селдовица после скандала с его антипалестинскими высказываниями, сообщила газета New York Post.

Ранее в интернете появилась серия видеозаписей, на которых, предположительно, Селдовиц бросает в адрес продавца в Нью-Йорке антипалестинские высказывания. На одной из видеозаписей он называет торговца террористом. Как рассказал изданию продавец, экс-сотрудник американской администрации несколько раз приходил к его киоску и оскорблял его. "Мы хотим подать на него в суд за преследование и разжигание ненависти, - приводит газета слова владельца киоска Ислама Мустафы. - Я считаю, что это разжигание ненависти, а не свобода слова".

Во вторник лоббистская компания Gotham Government Relations прекратила сотрудничество с Селдовицем из-за его высказываний.