В Приамурье замдиректора казенного предприятия незаконно продал грейдер

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Заместителя директора казенного предприятия Благовещенска в Амурской области обвиняют в незаконной продаже муниципального имущества (грейдера для уборки снега) для на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора подразделения по ремонту и содержанию дорог муниципального казенного предприятия. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в первой половине 2022 года, используя свое служебное положение, предоставил в комитет по управлению имуществом муниципального образования Благовещенска недостоверные сведения о стоимости и техническом состоянии грейдера. Эта машина принадлежала предприятию и была предназначена для уборки снега. На основании предоставленных документов самоходная машина была продана по заниженной цене знакомому подозреваемого. В результате организации причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области в рамках проведенных ими оперативно-разыскных мероприятий.