На Сахалине из-за аварии частично нарушилось энергоснабжение райцентра и лыжной базы

Ведутся аварийно-восстановительные работы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноября. Авария на сетях в четверг частично нарушила энергоснабжение поселка городского типа Смирных (административный центр Смирныховского городского округа) в центральной части Сахалина, сообщили ТАСС в филиале "Распределительные сети".

"Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сообщили в филиале.

По информации энергокомпании, авария частично затронула шесть улиц в поселке, отключения произошли в нескольких десятках многоквартирных домов. Помимо этого, обесточена лыжная база.