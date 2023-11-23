23 ноября, 02:17

На Сахалине из-за аварии частично нарушилось энергоснабжение райцентра и лыжной базы

Ведутся аварийно-восстановительные работы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноября. Авария на сетях в четверг частично нарушила энергоснабжение поселка городского типа Смирных (административный центр Смирныховского городского округа) в центральной части Сахалина, сообщили ТАСС в филиале "Распределительные сети".

"Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сообщили в филиале.

По информации энергокомпании, авария частично затронула шесть улиц в поселке, отключения произошли в нескольких десятках многоквартирных домов. Помимо этого, обесточена лыжная база. 

Теги:
Сахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация