23 ноября, 02:47,
обновлено 23 ноября, 03:01
Взрыв на мосту между США и Канадой

ФБР завершило расследование инцидента на мосту в США

AP Photo/ Charlie Neibergall, File
© AP Photo/ Charlie Neibergall, File

Его квалифицировали как ДТП и передали дело полиции

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) завершило расследование по инциденту с автомобилем на Радужном мосту на границе Соединенных Штатов и Канады, произошедшее квалифицировано как ДТП, дело передано местной полиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"Отделение ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено. Дело передано полиции Ниагара-Фоллс как дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter). 

Теги:
КанадаСШАВзрыв на мосту между США и Канадой
© Информационное агентство ТАСС
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