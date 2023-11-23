23 ноября, 02:54

В Красноярском крае без электроснабжения остаются пять населенных пунктов после урагана

Все они находятся в Ужурском районе

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение отключено в пяти населенных пунктах Красноярского края после воскресного урагана. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Пять населенных пунктов в одном муниципальном образовании (Ужурский район)", - сообщили в ведомстве. По данным синоптиков, сейчас в районе около минус 20 градусов, безветренно.

Утром 20 ноября из-за урагана без электроснабжения остался 161 населенный пункт.

В Красноярском крае 19 ноября из-за сильного ветра скоростью до 25 м/с в 10 муниципалитетах были зафиксированы срывы кровель и падения деревьев. Погибших и пострадавших в результате урагана нет. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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