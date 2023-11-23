В Барнауле число отравившихся в кофейне выросло до 12

Состояние пострадавших в Минздраве региона оценили как средней и легкой степеней тяжести

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Число людей, отравившихся в кофейне "Йель" в Барнауле, выросло до 12. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

"12 человек, [состояние] средней и легкой степеней тяжести", - рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось об отравлении в кофейне восьми человек, у них выявлен сальмонеллез. Работа кофейни приостановлена на пять суток. В региональном Роспотребнадзоре заявили о проведении санитарно-эпидемиологического расследования и лабораторного исследования продукции.