23 ноября, 03:53

В Барнауле число отравившихся в кофейне выросло до 12

Состояние пострадавших в Минздраве региона оценили как средней и легкой степеней тяжести

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Число людей, отравившихся в кофейне "Йель" в Барнауле, выросло до 12. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

"12 человек, [состояние] средней и легкой степеней тяжести", - рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось об отравлении в кофейне восьми человек, у них выявлен сальмонеллез. Работа кофейни приостановлена на пять суток. В региональном Роспотребнадзоре заявили о проведении санитарно-эпидемиологического расследования и лабораторного исследования продукции. 

Теги:
РоссияАлтайский край
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