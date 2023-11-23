23 ноября, 04:07

В Хакасии в ДТП с табуном лошадей пострадали пять человек

Авария произошла в Алтайском районе

ТАСС, 23 ноября. Пять человек пострадали в ДТП в Алтайском районе Хакасии после столкновения автомобиля с табуном лошадей. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

"Водитель автомобиля Honda Freed, мужчина 1978 года рождения, при движении со стороны города Абакана в сторону города Саяногорска допустил наезд на табун лошадей, перебегавший дорогу. После чего с автомобилем Honda Freed столкнулся движущийся за ним автомобиль Renault Logan под управлением мужчины 1975 года рождения. В результате автоаварии пять человек доставлены бригадой скорой помощи в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

У водителя Renault - закрытый перелом ноги, у пассажирки - черепно-мозговая травма, закрытый перелом костей предплечья, у второго пассажира - ушиб грудной клетки. В Honda два человека получили травмы головы.

По факту ДТП проводится проверка. 

Теги:
РоссияХакасия
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