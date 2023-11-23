В Курганской области ограничили движение транспорта на трассе "Иртыш"

Это связано со сложными погодными условиями

ТАСС, 23 ноября. Временные ограничения ввели на федеральной трассе "Иртыш" из-за мокрого снега, дождя, гололеда и сильного ветра. Об этом сообщили в управлении дорог "Южный Урал".

"В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (выпадение осадков в виде снега, мокрого снега, дождя, перепад температуры от минус 6 до минус 11 градусов, порывы ветра до 14 м/с, гололедные явления) 23 ноября 2023 года с 08:00 по местному времени вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 55 - км 156 автодороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск", - говорится в сообщении.

Ранее движение автобусов и грузовиков было приостановлено в Курганской области на дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения из-за сильного ветра и гололеда.