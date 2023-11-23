В Москве при пожаре на заводе пострадал рабочий

У мужчины ожоги 90% тела, сообщили в медицинских службах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел, предварительно, на авиационном заводе в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На улице Вишневая, 7 произошло возгорание на производстве. Пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что горело оборудование в цехе люминесцентного контроля деталей. Площадь возгорания составила 30 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован.

В медицинских службах агентству сообщили, что у пострадавшего обожжено 90% тела, ожоги 2-3 степеней, рабочий госпитализирован.

По информации из открытых источников, на улице Вишневой, 7 находится Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева, производящее двигатели для авиации, включая военную.