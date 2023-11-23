В Вашингтоне при стрельбе пострадал сотрудник Парковой полиции США

Инцидент произошел примерно в 2 км от Белого дома, сообщает газета The Washington Post

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Парковой полиции США пострадал в результате стрельбы в среду в американской столице. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Сотрудники правопорядка преследовали правонарушителя, который погиб в результате перестрелки. По их сведениям, он "нарушил правила реализации наркотиков". Сотрудник Парковой полиции получил множественные ранения и был госпитализирован. Инцидент произошел примерно в 2 км от Белого дома.

Парковая полиция США входит в состав Национальной парковой службы и обеспечивает безопасность в парках, охраняет монументы.