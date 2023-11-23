23 ноября, 04:34
Стрельба в США

В Вашингтоне при стрельбе пострадал сотрудник Парковой полиции США

AP Photo/ Chris O'Meara
© AP Photo/ Chris O'Meara

Инцидент произошел примерно в 2 км от Белого дома, сообщает газета The Washington Post

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Парковой полиции США пострадал в результате стрельбы в среду в американской столице. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Читайте также
Громкие инциденты с применением огнестрельного оружия в США

Сотрудники правопорядка преследовали правонарушителя, который погиб в результате перестрелки. По их сведениям, он "нарушил правила реализации наркотиков". Сотрудник Парковой полиции получил множественные ранения и был госпитализирован. Инцидент произошел примерно в 2 км от Белого дома.

Парковая полиция США входит в состав Национальной парковой службы и обеспечивает безопасность в парках, охраняет монументы. 

Теги:
СШАСтрельба в США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация