23 ноября, 04:53

Под Барнаулом из-за последствий урагана около 200 домов останутся без тепла и горячей воды

Надземная тепловая сеть была повреждена упавшим деревом

ТАСС, 23 ноября. Около 200 домов, среди которых многоквартирные, частные жилые дома, школы, детские сады и больницы, останутся без тепла и горячей воды в пятницу в поселке Южный Алтайского края. Специалисты займутся ремонтом надземной тепловой сети, которая была повреждена упавшим во время урагана деревом, сообщили в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Трубопровод магистральный, поэтому в зону временного ограничения попадут десятки объектов, включая многоквартирные и частные дома, детские сады, школы и медицинские учреждения", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что подача тепла и горячей воды будет ограничена в пятницу с 10:00 (06:00 мск) до 17:00 (13:00 мск). В сообщении компании перечислено порядка 200 адресов домов, попадающих под отключение.

По данным синоптиков, в крае днем в пятницу температура воздуха ожидается от 0 до плюс 5 градусов. 

Теги:
РоссияАлтайский край
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