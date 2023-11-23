23 ноября, 04:53

В Баку в результате пожара на рынке стройматериалов погиб один человек

Площадь возгорания составила около 4 тыс. кв. м, сообщили в МЧС республики

БАКУ, 23 ноября./ТАСС/. Один человек погиб в пожаре на крупном рынке стройматериалов в столице Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями республики.

По данным ведомства, на место происшествия направлены две бригады скорой помощи.

Как уточнили в МЧС республики, возгорание произошло на рынке стройматериалов в Бинагадинском районе азербайджанской столицы. "Несмотря на ветреную погоду, усложняющую тушение пожара, в результате принятых неотложных мер огонь удалось взять под контроль", - говорится в сообщении МЧС. Замначальника Государственной службы противопожарной охраны МЧС Рза Худиев сообщил азербайджанскому информагентству АПА, что площадь возгорания составляет около 4 тыс. кв. м.

По информации МВД республики, движение транспорта на прилегающих дорогах ограничено, территория взята под охрану сотрудниками полиции.

О причинах пожара пока не сообщается. 

Теги:
Азербайджан
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