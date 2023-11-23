В Балашихе завершили демонтаж поврежденных конструкций дома, где взорвался газ

Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Также с территории вывезли строительный мусор

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Строители завершили демонтаж поврежденных конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, где 21 сентября произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"В настоящее время завершен демонтаж поврежденных конструкций третьего подъезда дома, с территории вывезен строительный мусор", - сказал собеседник агентства. Будет подготовлен проект по восстановлению поврежденной части дома.

21 сентября в доме 10 по Октябрьской улице в Балашихе произошел взрыв бытового газа. В результате него погибли пятеро жителей дома и двое спасателей при повторном обрушении. Пострадали 20 человек. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа в одной из квартир. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.