23 ноября, 04:59
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

В Балашихе завершили демонтаж поврежденных конструкций дома, где взорвался газ

Также с территории вывезли строительный мусор

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Строители завершили демонтаж поврежденных конструкций жилого дома в подмосковной Балашихе, где 21 сентября произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

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"В настоящее время завершен демонтаж поврежденных конструкций третьего подъезда дома, с территории вывезен строительный мусор", - сказал собеседник агентства. Будет подготовлен проект по восстановлению поврежденной части дома.

21 сентября в доме 10 по Октябрьской улице в Балашихе произошел взрыв бытового газа. В результате него погибли пятеро жителей дома и двое спасателей при повторном обрушении. Пострадали 20 человек. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа в одной из квартир. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

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