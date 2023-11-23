В Томске иномарка наехала на дорожных рабочих

Один из них погиб

ТАСС, 23 ноября. Водитель иномарки наехал на двух рабочих, ремонтировавших покрытие проезжей части в Томске. 25-летний мужчина погиб на месте, второй рабочий получил травмы, сообщается на сайте "МВД-медиа".

"По предварительным данным, водитель легковой иномарки совершил наезд на дорожных рабочих, осуществлявших ремонт покрытия проезжей части, после чего столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ. В результате ДТП 25-летний рабочий скончался на месте, второй с травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Инспекторы ДПС установили, что за рулем иномарки находился ранее неоднократно судимый, неработающий местный житель, лишенный права управления транспортным средством. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.