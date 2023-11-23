23 ноября, 05:14

В Томске иномарка наехала на дорожных рабочих

Один из них погиб

ТАСС, 23 ноября. Водитель иномарки наехал на двух рабочих, ремонтировавших покрытие проезжей части в Томске. 25-летний мужчина погиб на месте, второй рабочий получил травмы, сообщается на сайте "МВД-медиа".

"По предварительным данным, водитель легковой иномарки совершил наезд на дорожных рабочих, осуществлявших ремонт покрытия проезжей части, после чего столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ. В результате ДТП 25-летний рабочий скончался на месте, второй с травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Инспекторы ДПС установили, что за рулем иномарки находился ранее неоднократно судимый, неработающий местный житель, лишенный права управления транспортным средством. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Теги:
РоссияТомская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация