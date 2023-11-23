У жительницы Кузбасса изъяли трех детей после сообщения с угрозами

СК проводит проверку

КЕМЕРОВО, 23 ноября. /ТАСС/. Трех малолетних детей изъяли у 23-летней жительницы города Ленинск-Кузнецкого Кемеровской области после того, как она угрожала одному из них. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Выявлено сообщение о том, что в городе Ленинске-Кузнецком женщина высказывает угрозу применения насилия в отношении своего малолетнего сына. В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в СМИ. Шестилетний и четырехмесячный сыновья и четырехлетняя дочь женщины изъяты из семьи и переданы в социальное учреждение", - рассказали в ведомстве.

Сотрудникам полиции женщина пояснила, что отправила отцу ребенка сообщение с угрозами насилия, чтобы привлечь его внимание. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.