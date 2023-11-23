23 ноября, 05:38

В ДТП с микроавтобусом на Урале погиб один человек

Движение транспорта на этом участке организовано в одну полосу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб и несколько пострадали в результате столкновения Kia Rio и пассажирского минивэна Ford Transit в Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств, автомобиля Kia Rio и пассажирского минивэна Ford Transit. <…> В результате ДТП пассажир легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью, скончалась на месте. Остальных участников в настоящий момент осматривает бригада СМП, оказывают им необходимую помощь", - отметили в ГИБДД.

Движение транспорта на этом участке организовано в одну полосу. На месте работают следователи ОВД. 

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РоссияСвердловская область
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