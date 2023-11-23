Al Jazeera: не менее 15 человек погибли при ударах Израиля по Хан-Юнису в секторе Газа

По информации телеканала, несколько человек считаются пропавшими без вести

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. ВС Израиля нанесли удары по жилым домам в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, под обстрел попали пять домов. Жертвами ударов стали по меньшей мере 15 человек. Несколько человек считаются пропавшими без вести.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. По словам члена политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука, перемирие вступит в силу 23 ноября в 10:00 по местному времени (11:00 мск).