23 ноября, 05:40
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: не менее 15 человек погибли при ударах Израиля по Хан-Юнису в секторе Газа

По информации телеканала, несколько человек считаются пропавшими без вести

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. ВС Израиля нанесли удары по жилым домам в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

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По его сведениям, под обстрел попали пять домов. Жертвами ударов стали по меньшей мере 15 человек. Несколько человек считаются пропавшими без вести.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. По словам члена политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука, перемирие вступит в силу 23 ноября в 10:00 по местному времени (11:00 мск). 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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