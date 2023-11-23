23 ноября, 05:52,
обновлено 23 ноября, 06:08

На Сахалине суд арестовал сотрудника ЧОП после конфликта с участниками СВО

Его взяли под стражу до 11 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Один из сотрудников сахалинской частной охранной организации (ЧОП), который распылил перцовый газ в глаза посетителей бара, арестован до 11 января. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Сахалинской области.

"Сегодня рассматривали: сотрудник ЧОП арестован до 11 января", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области журналистам уточнили, что арестованному сотруднику ЧОП 25 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 213 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 октября в одном из баров Южно-Сахалинска произошел конфликт между сотрудниками ЧОП и группой людей, среди которых были участники СВО. Последние пришли в заведение, чтобы отметить получение орденов, но охрана их не впустила. В ходе препирательств один из сотрудников ЧОП распылил газовый баллон в глаза военнослужащих. Два человека получили химические ожоги сетчатки глаз.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников частного охранного предприятия, а также провести проверку законности деятельности самого предприятия. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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