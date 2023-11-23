В Барнауле возбудили дело из-за острого отравления 12 человек в кофейне

Работа заведения приостановлена, силовики изымают документацию

ТАСС, 23 ноября. Уголовное дело было возбуждено после госпитализации двенадцати жителей Барнаула с острым отравлением из-за посещения кофейни "Йель" - в настоящее время ее работа приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления посетителей одной из кофеен города Барнаула", - сообщили в ведомстве.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ранее сообщалось, что в больницы Барнаула с острым отравлением после посещения кофейни "Йель" обратились восемь человек - у них выявили сальмонеллез. По данным Минздрава Алтайского края на 23 ноября, их число выросло до 12. В настоящее время деятельность кофейни приостановлена, силовики изымают документацию, допрашивают пострадавших и сотрудников.

По данным помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, надзорное ведомство региона начало проверку соблюдения эпидемиологического законодательства и в сфере оказания услуг. В региональном Роспотребнадзоре сообщали о проведении совместно с Центром гигиены и эпидемиологии санитарно-эпидемиологического расследования и лабораторного исследования продукции предприятия.

В новость были внесены изменения (09:31 мск) - обновлена информация о числе пострадавших.