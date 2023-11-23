Командир катера погиб в Крыму при атаке ВСУ на базу Черноморского флота

Старшего мичмана Дениса Никитина похоронили в Новороссийске

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Командир десантного катера Черноморского флота (ЧФ), старший мичман Денис Никитин погиб в Крыму при атаке Вооруженных сил Украины на базу ЧФ катерами-камикадзе, его похоронили в Новороссийске.

"Город-герой Новороссийск прощался со старшим мичманом ВМФ, казаком хуторского общества "Невский" Денисом Никитиным, погибшим при выполнении задач специальной военной операции", - сообщается на сайте Черноморского окружного казачьего общества.

Никитин погиб, спасая свой корабль при атаке вооруженных сил Украины на базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму с использованием надводных катеров-камикадзе. Он командовал десантным катером проекта 11770 "Серна".

Денис Никитин посмертно награжден орденом Мужества. Прощание состоялось в Доме офицеров Новороссийского гарнизона, он похоронен на "Аллее славы" городского кладбища в Новороссийске. У погибшего остались жена и две дочери.