23 ноября, 06:16

Командир катера погиб в Крыму при атаке ВСУ на базу Черноморского флота

Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Старшего мичмана Дениса Никитина похоронили в Новороссийске

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Командир десантного катера Черноморского флота (ЧФ), старший мичман Денис Никитин погиб в Крыму при атаке Вооруженных сил Украины на базу ЧФ катерами-камикадзе, его похоронили в Новороссийске.

"Город-герой Новороссийск прощался со старшим мичманом ВМФ, казаком хуторского общества "Невский" Денисом Никитиным, погибшим при выполнении задач специальной военной операции", - сообщается на сайте Черноморского окружного казачьего общества.

Никитин погиб, спасая свой корабль при атаке вооруженных сил Украины на базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму с использованием надводных катеров-камикадзе. Он командовал десантным катером проекта 11770 "Серна".

Денис Никитин посмертно награжден орденом Мужества. Прощание состоялось в Доме офицеров Новороссийского гарнизона, он похоронен на "Аллее славы" городского кладбища в Новороссийске. У погибшего остались жена и две дочери. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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