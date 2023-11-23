В Краснодарском крае из-за дождей подтопило частные дома и дворы

В ликвидации последствий задействовали 158 человек

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Частные домовладения и придомовые территории подтопило в Анапе, Славянском и Кореновском районах Краснодарского края в результате сильных дождей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В Славянском районе в 6 домовладений зашла вода. В Анапе было подтоплено 11 придомовых территорий, в том числе в 1 домовладение заходила вода. В муниципальном образовании Кореновском районе было подтоплено 8 придомовых территорий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подтопления произошли в результате сильных дождей. Последствия ликвидируют, работает водооткачивающая техника, задействованы 158 человек личного состава.

Кроме того, почти месячная норма осадков за сутки выпала в Краснодаре, в городе подтопило несколько улиц, работает водооткачивающая техника, сообщил в Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов. Так, по данным муниципального центра управления городом, из-за подтопления временно перекрыт для проезда общественного и личного транспорта участок улицы Московской от Ахтарской до Гомельской в одном из крупных жилых микрорайонов. Организован объезд по улицам Петра Метальникова, Российской и Ростовскому шоссе. На месте откачивают скопившуюся воду.

В Тихорецком районе Краснодарского края произошло налипание мокрого снега, повалило деревья, зафиксированы обрывы линий электропередачи. Во многих учреждениях нет света и воды, временно не работают детские сады и школы, сообщает администрация района.

Ранее сообщалось, что в регионе действует штормовое предупреждение о непогоде до 23 ноября включительно.