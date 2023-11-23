23 ноября, 06:45,
обновлено 23 ноября, 06:47
Военная операция на Украине

В Воронеже задержали украинского агента за подготовку теракта против военного РФ

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

Для конспирации при подготовке убийства преступник использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. ФСБ задержала агента спецслужб Украины, готовившего теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего РФ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ", - сказали в ЦОС.

Он дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке по их указанию диверсионно-террористического акта.

В ФСБ сообщили, что в сентябре 2022 года мужчина был завербован в Харьковской области сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Российскую Федерацию. "Украинские кураторы поставили задачу по разведке адреса проживания российского военнослужащего и его убийства путем закладки и подрыва взрывного устройства", - сообщили в ФСБ.

"У задержанного изъяли СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный паспорт гражданина России, используя который он должен был покинуть страну после совершения преступления", - отметили в спецслужбе.

Для конспирации при подготовке убийства преступник использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы). Фигурант дела арестован. Решается вопрос о квалификации содеянного по ст. 30 ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту). 

Теги:
УкраинаРоссияВоронежская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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