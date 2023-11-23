В Челябинске по делу о взятке арестовали экс-директора Центра обслуживания мировых судей

Его взяли под стражу на месяц и 28 дней

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Челябинский областной суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении задержанного ФСБ бывшего директора Центра обслуживания мировых судей Челябинской области Дмитрия Заморы по уголовным делам о превышении полномочий и взяточничестве на общую сумму свыше 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области был задержан бывший директор ГКУ "Центр обслуживания мировых судей Челябинской области" Замора Дмитрий Михайлович. Сегодня Челябинский областной суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц 28 дней", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах уточнили, что в отношении Заморы возбуждены два уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и одно уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, он организовал схему получения взяток от предпринимателей за заключение договоров аренды помещений, которые предназначены для размещения участков мировых судей. Общая сумма взяток превышает 20 млн рублей.