Врио министра строительства Самарской области перевели под домашний арест

Мера пресечения действует до 19 декабря

ТАСС, 23 ноября. Октябрьский районный суд Самары изменил меру пресечения врио министра строительства региона Михаилу Асееву с содержания под стражей на домашний арест, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Изменили [меру пресечения] на домашний арест. На 28 суток, до 19 декабря, с ограничениями", - сказали в пресс-службе.

16 ноября Октябрьский районный суд Самары арестовал Михаила Асеева. Также был арестован бывший врио первого вице-губернатора - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Ранее, по данным правоохранительных органов Самарской области, в здании правительства региона прошли обыски по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщал губернатор региона Дмитрий Азаров, правоохранительные органы выясняли, какие нарушения могли быть допущены на начальном этапе строительства ветки метро. Губернатор подчеркнул, что строительство метро - это важнейший инфраструктурный проект для Самары, при этом завершение строительства ветки метро является крайне сложным проектом, поскольку конечная станция заходит в историческую часть города.