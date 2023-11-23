23 ноября, 07:05

В Хакасии оштрафовали мужчину, у которого изъяли контрафактный алкоголь

Сумма штрафа составила 3 млн рублей

ТАСС, 23 ноября. Суд в Хакасии оштрафовал на 3 млн рублей жителя Абакана, у которого было изъято более 50 тонн контрафактного алкоголя. Об этом говорится в сообщении региональное управление МВД.

Ранее пресс-служба УФСБ по Хакасии сообщала, что это была крупнейшая партия алкоголя, выявленная в регионе за последние несколько лет. "Фигурант приобрел алкоголь в городе Новосибирске и планировал продавать его жителям республики. В отношении гражданина суд вынес обвинительный приговор, назначив наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей. Изъятая у него продукция будет уничтожена", - говорится в сообщении.

Он был признан виновным по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере). Сотрудники ФСБ изъяли у него более 50 тонн алкоголя разных видов на общую сумму свыше 30 млн рублей. 

Теги:
РоссияХакасия
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