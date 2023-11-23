23 ноября, 07:14

В Ростове-на-Дону устранили аварию, оставившую без света, воды и тепла тысячи жителей

Ведется подключение многоквартирных домов к основному источнику питания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Аварию на сетях электроснабжения в Ростове-на-Дону, где в ночь на 23 ноября из-за строительных работ были перебиты две кабельные линии, устранили, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Работы по ремонту двух кабельных линий, которые были перебиты накануне в результате земляных работ, полностью завершены. В настоящее время ведется подключение многоквартирных домов к основному источнику питания", - написал он.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону сообщал о том, что при проведении земляных работ при строительстве дороги "Западная Хорда" на улице Доватора был перебит электрический кабель, питающий многоквартирные дома. В результате без света, отопления и водоснабжения остались 1 тыс. жителей.

По факту аварии власти города подали заявление в прокуратуру Ростова-на-Дону. Восстановление поврежденного участка выполнялось за счет организации, по вине которой произошла авария.

На время проведения ремонта для снабжения электричеством ростовчан подключали генератор. 

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