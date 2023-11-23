23 ноября, 08:02

В Волгограде на женщину возбудили дело по факту оправдания терроризма

Она проводила видеотрансляцию в социальной сети "ВКонтакте", где защищала деятельность группировки "Азов"

ВОЛГОГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Волгограда, которая вела трансляции в соцсети, где оправдывала деятельность группировки "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области на территории области выявлена 38-летняя жительница города Волгограда, причастная к публичному оправданию террористической деятельности. <...> Используя свою персональную страницу в социальной сети "ВКонтакте", проводила видеотрансляцию, в которой в публичном доступе для других пользователей ресурса оправдывала деятельность украинского военизированного националистического объединения "Азов", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
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