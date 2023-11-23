Суд приговорил к 18 годам колонии фигуранта дела о подрыве здания МРЭО ГИБДД в Мелитополе

Дмитрия Голубева также обвинили в подготовке взрыва у здания Военно-гражданской администрации Запорожской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии гражданина Украины Дмитрия Голубева, обвиняемого в подрыве здания МРЭО ГИБДД в Мелитополе и подготовке взрыва у здания Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Голубева виновным и назначить наказание [в виде лишения свободы] на срок 18 лет", - сказал судья.

В среду во время прений сторон прокурор попросил суд назначить Голубеву 20 лет колонии, также во время заседания Голубеву предоставили последнее слово, в котором он не признал себя террористом. При этом подсудимый сознался в совершении подрыва здания МРЭО ГИБДД и подготовке двух других взрывов.

По версии следствия, с конца февраля до начала августа 2022 года мужчина, находясь на территории Запорожской области, будучи противником проведения специальной военной операции, был завербован оперативным офицером службы "Таврия" Главного управления разведки Министерства обороны Украины Коваленко, который занимался организацией взрывов в Мелитополе. Под его руководством Голубев прошел обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) и их применению.

8 августа 2022 года Голубев установил взрывчатку на маршруте следования представителей ВГА и по команде Коваленко планировал до конца месяца привести ее в действие. Однако попытка была пресечена сотрудниками ФСБ России, изъявшими СВУ во время обследования на этом участке.

10 августа Голубев по заданию Коваленко установил взрывчатку в оконном проеме возле центрального входа отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области и вечером того же дня привел ее в действие. Взрыв повредил фасад и внутреннее помещение здания. Третье взрывное устройство Голубев планировал использовать с 8 по 31 августа для взрыва у здания ВГА Запорожской области, однако сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку в его тайнике.