В Калужской области участника ОПГ осудили на три года за выдачу сертификатов иностранцам

Мужчину признали виновным в организации незаконной миграции в составе группы лиц по предварительному сговору

КАЛУГА, 23 ноября. /ТАСС/. Боровский районный суд приговорил 28-летнего жителя Калуги к трем годам в колонии общего режима за участие в организации по выдаче фальсифицированных сертификатов о знании русского языка мигрантам, подделанные результаты экзаменов из центра в Балабанове направлялись в Центр тестирования в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Калужской области.

"Боровский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя г. Калуги. <…> С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в четырех эпизодах преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции в составе группы лиц по предварительному сговору). С марта 2022 года по февраль 2023-го он за деньги искал иностранцев, не обладающих знаниями для получения сертификата о знании русского языка, истории России и основ законодательства страны, чтобы потом они могли оформить патент на работу или вид на жительство. Кроме того, мужчина давал мигрантам ответы к устной части экзамена, варианты контрольных измерительных материалов, с отмеченными в них правильными ответами.

"После этого в городе Балабанове иностранные граждане сдавали экзамен на знание русского языка, а результаты направлялись в Центр тестирования ФГБОУ ВО "ГПУ им. А. И. Герцена" в Санкт-Петербурге, где не подозревающие об указанных нарушениях сотрудники центра на основании направленных результатов экзаменов изготавливали сертификаты о знании русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации", - добавили в прокуратуре.