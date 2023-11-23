23 ноября, 08:45

В Приангарье члена ОПГ осудили на 14 лет колонии за убийство 20-летней давности

Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 2,6 млн рублей

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к 14 годам лишения свободы члена организованной преступной группы (ОПГ), совершившего убийство и покушение на убийство более 20 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В Иркутской области вынесен приговор участнику организованной группы, совершившему убийство и покушение на убийство более 20 лет назад. <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 2,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В 1999-2000 годах двое мужчин, имеющих отношение к криминальным структурам в городах Братск и Тайшет, привлекли в банду более 10 человек с целью завладеть объектами предпринимательской деятельности в Тайшетском районе. Подсудимый, входивший в преступную группу, убил жителя Тайшета, который мог влиять на криминальную и коммерческую ситуацию в лесозаготовительной сфере. Кроме того, в Красноярске он покушался на жизнь сына одного из представителей бизнес-сообщества Тайшетского района, убитого ранее членами группы.

В 2022 году были осуждены трое участников этой ОПГ. Их признали виновными в убийстве семи человек и одном покушении на убийство и приговорили к лишению свободы на срок от 9 до 25 лет. Мотивом совершения преступлений было намерение завладеть лесным бизнесом.

Деятельность банды пресекли в 2018 году. Уголовные дела в отношении второго организатора и других членов ОПГ выделены в отдельное производство. 

Теги:
РоссияИркутская область
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