23 ноября, 09:11,
обновлено 23 ноября, 09:25

На трассе Ставрополья ввели ограничения

Причиной стали заморозки после прошедшего дождя и сильный боковой ветер

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД ввели временное ограничения для движения автомобилей на трассе в Изобильненском районе Ставрополья. Причиной стали заморозки после прошедшего дождя и сильный боковой ветер, сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"В Изобильненском [муниципальном] округе вводится временное ограничение движения из-за негативных погодных условий. На автодороге Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское с 50-го по 56-й км образовалась наледь на проезжей части, где после дождя температура резко опустилась до минус 3 градусов, осложняется ситуация сильным боковым ветром", - говорится в сообщении.

Ограничение вводили утром на границе Изобильненского и Новоалександровского районов. Инспекторы ГИБДД организовали поэтапное сопровождение транспорта движущейся во главе колонны спецтехникой.

По последним данным, движение восстановлено. 

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в четверг на Ставрополье отмечаются дожди, местами переходящие в мокрый снег. В некоторых территориях - туман, гололед, налипание мокрого снега. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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