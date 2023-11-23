СК возбудил дело о повреждении памятника воинам-освободителям в Ростовской области

По версии следствия, мужчина умышленно разбил кувалдой мемориальные доски с именами погибших солдат, повредив памятник в поселке Веселый

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело по факту повреждения памятника воинам-освободителям Великой Отечественной войны в поселке Веселый, подозреваемый задержан. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Веселовского района по <…> п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны). <…> Подозреваемый задержан и в ближайшее время будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в среду мужчина кувалдой умышленно разбил мемориальные доски с именами погибших солдат, повредив памятник "Воинам-освободителям Великой Отечественной войны" в поселке Веселый. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, повреждения зафиксированы. По месту жительства подозреваемого изъято орудие преступления, назначено проведение необходимых экспертиз.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения, добавили в пресс-службе.