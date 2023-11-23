23 ноября, 08:41,
обновлено 23 ноября, 09:19

Дело Олега Митволя вернули в суд первой инстанции

Экс-замглавы Росприроднадзора ранее приговорили к 4,5 года колонии по обвинению в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Красноярский краевой суд вернул дело экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, ранее приговоренного к 4,5 года колонии по обвинению в мошенничестве, в суд первой инстанции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого суда.

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"Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда постановила отменить решение Железнодорожного районного суда Красноярска и вернуть дело в суд первой инстанции для реализации законного права на ознакомление Митволя с материалами дела", - говорится в сообщении.

Митволь и его адвокаты в ходатайстве заявили, что времени, предоставленного для ознакомления с делом, было недостаточно. "Приговор в законную силу не вступил, после ознакомления уголовное дело будет повторно направлено в суд апелляционной инстанции для рассмотрения по существу", - сообщили журналистам в региональной прокуратуре. Адвокат бизнесмена Михаил Шолохов от подробных комментариев отказался, отметив, что вопрос по изменению меры пресечения Митволю, который находится в СИЗО после суда в сентябре, не рассматривался.

14 сентября Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее Митволь заключил досудебное соглашение, его дело было рассмотрено в особом порядке. Защита в сентябре обжаловала приговор.

Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км по краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы" должно завершиться в 2026 году. 

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