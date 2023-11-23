23 ноября, 08:56

Обвиняемый в убийстве одного из разработчиков вакцины "Спутник V" предстанет перед судом

По данным следствия, обвиняемый Алексей Змановский в ходе ссоры задушил ремнем Андрея Ботикова, украл 300 тыс. рублей и скрылся

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве старшего научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Андрея Ботикова предстанет перед судом, следователи завершили расследование.

"Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 158 УК РФ (кража)", - сказали в пресс-службе столичного главка СК.

В СК добавили, что в рамках расследования установлено, что ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - отметили в ведомстве.

По данным следствия, 2 марта в квартире дома по улице Рогова в Москве 29-летний Алексей Змановский в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего Ботикова, украл 300 тыс. рублей и скрылся. Вскоре он был задержан. Вину задержанный признал. Змановскому грозит до 15 лет лишения свободы. В правоохранительных органах пояснили, что убийство совершено на бытовой почве, в ходе конфликта. 

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