23 ноября, 09:13

В Астрахани шесть пациентов остаются в больнице после отравления метадоном

Один из них находится в тяжелом состоянии

АСТРАХАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе один в тяжелом состоянии, остаются в больнице после отравления метадоном (опиоид, который используют в том числе для лечения наркозависимости) в Астрахани. Двух пациентов выписали в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области.

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"Двое были выписаны в четверг. В настоящее время в ГКБ № 3 им. С. М. Кирова продолжают лечение шесть пациентов, из них состояние одного оценивается как тяжелое, пятеро находятся в общей палате", - сказал собеседник агентства.

20 ноября в министерстве сообщили, что с 17 по 20 ноября в ГКБ № 3 им. С. М. Кирова поступили 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами, двое были выписаны с улучшениями, состояние шести оценивалось как тяжелое. По данным на 22 ноября, в больнице находились 8 пациентов.

Ранее главный врач ГКБ № 3 им. С. М. Кирова Байрам-Ажи Юлушев сообщил, что у всех больных при поступлении была одинаковая клиническая картина заболевания, "на основании клинических исследований был выявлен метадон". Экстренную помощь пострадавшим начали оказывать на этапе госпитализации в реанимомобилях, машинах скорой помощи, отделение токсикологии больницы было усилено дополнительными бригадами профильных специалистов. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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