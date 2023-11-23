23 ноября, 09:18

В Кемерове вынесли приговор пенсионеру и его сыну, торговавшим переделанным оружием

Мужчину приговорили к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, его отец получил три года условно

КЕМЕРОВО, 23 ноября. /ТАСС/. Мужчина в Кемеровской области приговорен к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима за незаконный оборот оружия и боеприпасов, его 72-летний соучастник-отец получил три года условно. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.

"Суд г. Новокузнецка Кемеровской области признал мужчин виновными в совершении преступления и назначил наказание 48-летнему жителю г. Новокузнецка в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 72-летнему мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сообщили в ФСБ.

Сын занимался поиском списанного оружия, организовывал его переделку под огнестрельное, искал покупателей. Отец прятал оружие в тайниках и стерег до передачи покупателям. Речь идет о автоматах Калашникова и пистолетах Макарова, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также патронах. После задержания мужчин было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). 

Теги:
РоссияКемеровская область
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