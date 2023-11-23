23 ноября, 09:54

Суд отправил на 12 лет в колонию экс-полицейского из Мордовии за взятку биткойнами

Мужчину также лишили специального звания "подполковник полиции"

ТАСС, 23 ноября. Суд приговорил к 12 годам колонии и штрафу в размере 12,8 млн рублей экс-начальника отдела МВД Мордовии за взятку биткойнами, сообщили в пресс-службе

"В Республике Мордовия бывший начальник отдела республиканского МВД признан виновным в получении взяток в цифровой валюте. Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн 800 тыс. рублей и лишением специального звания "подполковник полиции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 38-летний бывший начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В 2022 году фигурант получил информацию о возможном совершении лицом преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Он связался с ним в одном из мессенджеров. За взятку в виде цифровой валюты (биткойнов) в сумме более 2,5 млн рублей сотрудник полиции должен был предоставить ему информацию о проведении оперативно-разыскных мероприятий.

После того, как полицейский получил на цифровой кошелек части вознаграждения в сумме около 50 тыс. рублей, его задержали сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия совместно с УНК МВД по региону. Установлен также факт получения осужденным взятки в виде цифровой валюты стоимостью более 21 тыс. рублей за аналогичное предоставление служебной информации, составляющей государственную тайну. 

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