Суд арестовал директора Дальнегорского ГОКа в Приморье по делу о выводе 240 млн рублей

Его взяли под стражу на один месяу

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Первореченский районный суд Владивостока арестовал на один месяц исполнительного директора Дальнегорского горно-обогатительного комбината (ГОК) Дмитрия Рачкова по делу о выводе и присвоении через офшоры 240 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Сегодня Первореченский районный суд Владивостока избрал меру пресечения бывшему генеральному директору, а ныне исполнительному директору ООО "Дальнегорский ГОК". <...> С учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, Рачков обвиняется в том, что с октября 2017 года по июнь 2021-го совместно с сообщниками заключил формальные договоры между предприятием и аффилированными юридическими лицами, что позволило вывести и присвоить через офшорные счета за рубежом 218 млн и 22 млн рублей.

В ноябре Генеральная прокуратура Российской Федерации подала в Дальнегорский районный суд Приморья иск о взыскании вреда и обращении в доход государства 2,4 млрд рублей к нескольким предпринимателям, участвовавшим в приватизации Дальнегорского горно-обогатительного комбината. Ранее в сентябре Арбитражный суд Приморья удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате предприятия в государственную собственность.

Дальнегорский горно-обогатительный комбинат - единственное предприятие в России, производящее борную кислоту. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморского края сосредоточено около 3% мировых запасов бора, предприятие обеспечено рудой для работы еще минимум на 100 лет. В 2022 году там добыли 1 млн 21,4 тыс. тонн руды, что составило 104% от показателя 2021 года.