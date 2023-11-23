23 ноября, 10:21

Дело о поджоге могилы участника СВО на Урале передали в СК

Инцидент произошел в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное в Челябинской области по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения по факту поджога могилы участника СВО и повреждения флагов на других захоронениях на кладбище передали в производство территориального следственного отдела СК РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Как сообщалось ранее, на кладбище, расположенном в городе Миассе Челябинской области, были повреждены захоронения участников специальной военной операции. По инициативе следственного управления СК РФ по Челябинской области уголовное дело, возбужденное по <…> ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), передано для дальнейшего расследования в следственный отдел по городу Миассу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователь СК проводит следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

22 ноября со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Челябинской области сообщалось, что сотрудники полиции Миасса устанавливают лиц, которые на местном кладбище повредили могилу участника специальной военной операции, а также повредили флаги на других могилах. Кроме того, ищут свидетелей преступления. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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