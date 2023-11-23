23 ноября, 10:24
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, пострадавших нет, но в населенном пункте отсутствует электроснабжение

КУРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Деревня Городище в приграничном Рыльском районе Курской области подверглась обстрелу со стороны Украины, в ней, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Зафиксировано восемь прилетов. К счастью, никто не пострадал. В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Специалисты приступят к восстановлению подачи электроснабжения, как только это будет безопасно. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация