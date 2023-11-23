ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области

КУРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Деревня Городище в приграничном Рыльском районе Курской области подверглась обстрелу со стороны Украины, в ней, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение.
Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Зафиксировано восемь прилетов. К счастью, никто не пострадал. В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Специалисты приступят к восстановлению подачи электроснабжения, как только это будет безопасно.