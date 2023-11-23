В Томске возбудили дело после наезда иномарки на рабочих

В результате столкновения погиб один человек

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело завели в отношении водителя иномарки, который, не имея права управления автомобилем, наехал на двух рабочих, ремонтировавших покрытие проезжей части в Томске, в результате чего один мужчина погиб, второй получил травмы. Об этом сообщается на сайте "МВД-Медиа".

"В городе Томске <...> в отношении 37-летнего водителя иномарки, который наехал на дорожных рабочих, а затем врезался в автомобиль ГАЗ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки наехал на дорожных рабочих. 25-летний мужчина скончался на месте, а его коллега с травмами был госпитализирован в больницу. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения задержанный полицейскими водитель, который ранее был лишен прав управления транспортными средствами за повторную езду в нетрезвом виде, отказался.

В настоящее время он допрашивается следователями областной полиции в качестве подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.