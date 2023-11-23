23 ноября, 10:35,
обновлено 23 ноября, 11:18

В Уфе пять человек отравились парами хлора в бассейне

Среди них трое детей

УФА, 23 ноября. /ТАСС/. Отравление парами хлора стало причиной госпитализации трех детей в Уфе, также пострадали двое взрослых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

По информации Telegram-канала Mash Batash, инцидент произошел в бассейне одного из коттеджей под Уфой.

"Пациентов с жалобами на кашель и слезотечение доставили в больницу скорой медпомощи. Среди них было двое взрослых и трое детей. Взрослых осмотрел терапевт и отпустил домой. Детей госпитализировали в педиатрическое отделение в состоянии средней тяжести. Спустя сутки их выписали с положительной динамикой. Диагноз звучит как токсическое действие газообразного хлора", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры республики, пострадали трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет. Вечером 21 ноября они отдыхали с родителями в арендованном коттедже в деревне Князево. Вскоре отдыхающие почувствовали недомогание и обратились в больницу. По информации надзорного ведомства, в результате осмотра двух несовершеннолетних и 18-летнего юношу госпитализировали, остальных после оказания медпомощи отпустили домой.

По факту случившегося прокуратура Калининского района Уфы организовала проверку. "В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства произошедшего, проверит исполнение законодательства в части оказания данным комплексом услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - добавили в пресс-службе. 

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РоссияБашкортостан
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