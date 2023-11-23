Суд в Брянске приговорил к 22 годам члена банды "Саранские"

Как выяснило следствие, злоумышленник совместно с другими членами преступной группировки привлекался для обеспечения охраны, совершения похищений, убийств и нападений, входил в силовое звено банды

БРЯНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Суд в Брянске приговорил к 22 годам лишения свободы за убийства и бандитизм еще одного члена банды "Саранские". Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Брянской области.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, 44-летний уроженец Республики Мордовия в 2002 году вступил в банду "Саранские". Совместно с другими членами преступной группировки он привлекался для обеспечения охраны, совершения похищений, убийств и нападений, входил в силовое звено банды.

В феврале 2007 года в лесном массиве Брянска мужчина убил участника своей банды, причиной стала распространение им в криминальной среде ложной информации о причастности членов банды к угону служебного автомобиля сотрудника правоохранительного органа.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом). Как уточнили в пресс-службе Брянского областного суда, подсудимый - Анатолий Кулаев.

Ранее суд уже вынес приговоры лидеру и другим участникам банды "Саранские".