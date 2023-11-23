Следствие попросило арестовать двух мужчин за избиение подростков на севере Москвы

Рассматривается также вопрос о возбуждении уголовных дел по другим эпизодам преступной деятельности обвиняемых

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Следствие ходатайствует перед судом о заключении под стражу двух мужчин, которые избили группу подростков на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Расследуется уголовное дело в отношении двух мужчин 1964 и 1987 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). <...> Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчин меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рассматривается также вопрос о возбуждении уголовных дел по другим эпизодам преступной деятельности обвиняемых.

Как сообщалось ранее, вечером 19 ноября двое мужчин во дворе жилого дома на Базовской улице подошли к группе подростков, заставили их встать на колени и начали бить их палкой. Одному из пострадавших мужчины угрожали ножом. Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчин. Со своей стороны задержанные обвинили детей в том, что они беспричинно звонят в дверь квартиры.