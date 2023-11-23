23 ноября, 10:54,
обновлено 23 ноября, 11:02

В ДТП с микроавтобусом в Мурманской области погиб один человек

Еще восемь пострадали

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб и восемь, в числе которых трое детей, получили различные травмы в ДТП с джипом и микроавтобусом в Мурманской области. Об этом сообщил журналистам начальник областного управления ГИБДД Алексей Тарунин.

"Сегодня в 09:30 мск на 1 440-м км автодороги "Кола" произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и восемь, в том числе трое детей, получили ранения различной степени тяжести", - сказал Тарунин.

Он пояснил, что, по предварительной информации, водитель внедорожника Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу движения для обгона, где произошло лобовое столкновение с микроавтобусом Hyundai.

Как добавили в прокуратуре Мурманской области, в ДТП погибла пассажирка микроавтобуса, его водитель и трое пассажиров были направлены в медучреждения, так же как и находившиеся в салоне внедорожника, среди которых трое детей в возрасте от двух до семи лет. "Несовершеннолетние пассажиры получили незначительные повреждения", - уточнили в прокуратуре. 

Теги:
РоссияМурманская область
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