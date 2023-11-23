В горном районе Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,0

Его очаг залегал на глубине 10 км

ДУШАНБЕ, 23 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, сообщил сейсмопрогностический центр МЧС Узбекистана, который отслеживает землетрясения в Центральной Азии.

"D 15:01 (13:01 мск) в Таджикистане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 38,54 градуса северной широты; 72,01 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5", - говорится в сообщении.

Очаг стихии, по данным центра, залегал на глубине 10 км.

Как сообщили в свою очередь в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, землетрясение произошло в Таджикистане магнитудой 5,2 произошло. По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 43 км к югу-востоку от населенного пункта Каракендж (с 2022 года - Зарринруд), в котором проживают около 2,8 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 36 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.