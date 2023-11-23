СК проверяет видео, на котором подросток жарил хлеб в Вечном огне под Саратовом

Об инцидента ранее сообщили некоторые СМИ

САРАТОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о противоправных действиях подростка у Вечного огня мемориала "Героям фронта и тыла 1941-1945" на набережной в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе проведения мониторинга СМИ и сети интернет выявлена видеозапись, на которой, предположительно, несовершеннолетний совершает противоправные действия на Вечном огне мемориала "Героям фронта и тыла 1941-1945" на Набережной Рудченко города Энгельса. Следственным отделом по городу Энгельс следственного управления СКР по Саратовской области по данному факту организована процессуальная проверка", - сообщили в управлении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлено, как подросток поджаривает хлеб в Вечном огне.