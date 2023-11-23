В Азербайджане при обрушении дома пострадали 23 человека

Один человек умер до госпитализации

БАКУ, 23 ноября. /ТАСС/. Один человек умер, 23 пострадали в результате обрушения пола в двухэтажном частном доме в Бардинском районе в центральной части Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями республики.

По данным ведомства, ЧП произошло в селе Ени Дашкенд.

"В Бардинскую районную центральную больницу помещены 23 человека. Один человек умер до госпитализации", - говорится в сообщении.

Как сообщает азербайджанское информационное агентство APA, в доме проходила траурная церемония. Пол на втором этаже старой постройки обрушился, не выдержав нагрузки.