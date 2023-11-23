23 ноября, 12:05,
обновлено 23 ноября, 13:15

На объекте белорусской компании "Гомельтранснефть Дружба" произошло возгорание

Пострадавших нет

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Возгорание резервуара произошло на объекте белорусской компании "Гомельтранснефть Дружба" в Витебской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.

"Спасатели выехали по сообщению о возгорании 30-тысячного подземного резервуара на территории филиала по транспортировке нефти "Новополоцк" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в Полоцком районе Витебской области", - говорится в сообщении.

Позже в МЧС Белоруссии сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание на объекте. "Произошло загорание остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом подземном резервуаре (находится на ремонте). Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается", - говорится в сообщении.

В российской "Транснефти" сообщили ТАСС, что "транспортировка по нефтепроводу "Дружба" идет в соответствии с план-графиком". 

Теги:
Белоруссия
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