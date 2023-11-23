В Челябинске создателей частных медцентров задержали по подозрению в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 23 ноября. Полицейские в Челябинской области задержали четверых создателей частных медицинских центров, где, по версии следствия, людям назначали ненужные процедуры, для оплаты которых многие были вынуждены брать кредиты. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области задержаны четверо создателей частных медицинских центров. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения", - цитирует Волк официальный канал информационного интернет-портала "МВД медиа".

По данным Волк, предварительно установлено, что криминальная схема действовала в течение нескольких лет. Злоумышленники организовали работу двух частных медицинских центров. Их сотрудники обзванивали пожилых жителей региона и приглашали на бесплатное обследование в рамках несуществующей льготной программы. После фиктивной диагностики на аппарате, который на самом деле не являлся медицинской техникой, посетителям сообщали о наличии у них тяжелых заболеваний, которые необходимо срочно лечить.

Уточняется, что при этом часть сотрудников центров не имели медицинского образования. По специально разработанной инструкции они оказывали на клиентов психологическое воздействие, в результате которого те соглашались на дорогостоящее лечение. Пациентам назначались процедуры, в которых они не нуждались, которые зачастую не имели лечебного эффекта. Для их оплаты многие были вынуждены брать кредиты, так как стоимость навязанного курса составляла более 100 тыс. рублей.

По информации Волк, в медицинских организациях и в жилищах подозреваемых полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски. Изъято оборудование, компьютерная техника, документы, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - в виде домашнего ареста.

Ведется работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности. Работа частных клиник приостановлена.